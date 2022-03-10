Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен в России под предлогом санкций

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, когда речь идёт о продукции, которая производится и потребляется в России.
Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен в России под предлогом санкций
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram-канале, в настоящий момент поступает много вопросов по поводу роста цен на определённые товары.

«Вопросы касаются прежде всего продуктов питания, стоимость которых в ряде регионов увеличилась почти вдвое... У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счёт повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но, когда речь идёт о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — отметил Володин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.

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