Гостиничные сети Hilton и Hyatt приостанавливают открытие новых отелей в России
Hilton приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намеревается отправить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.
«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников», — сообщили в компании.
Сеть Hyatt также приостанавливает новую деятельность и любые инвестиции в России.
Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.
Также стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.
Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.
Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.