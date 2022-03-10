Гостиничные сети Hilton и Hyatt приостанавливают открытие новых отелей в России

Американские сети гостиниц Hilton и Hyatt приняли решение приостановить деятельность по открытию новых отелей в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Hilton приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намеревается отправить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников», — сообщили в компании.

Сеть Hyatt также приостанавливает новую деятельность и любые инвестиции в России.

Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

Также стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.