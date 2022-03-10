Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке российской нефти

Итальянская нефтегазовая группа Eni временно остановила заключение новых контрактов по закупке нефти и нефтепродуктов из России.

«Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке нефти и нефтепродуктов из России», — приводит РИА Новости заявление компании.

Ранее видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостановила поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.