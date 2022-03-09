В Севастополе сократили коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Севастополе сократили количество коек для пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.

«Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развёрнута 791 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — заявили в ведомстве.

За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы восемь пациентов, выписаны 18.

В настоящее время в больницах находятся 439 жителей.

Также стало известно, что в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 500 подростков. Как передаёт ИА REGNUM, об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал глава областного Минздрава Дмитрий Панычев.

«Всего в регионе привиты более 356 тыс. человек, охват вакцинацией составляет почти 87%», — заявил он.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.