В Омской области выявили 428 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Омской области выявили 428 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 17 жителей.
В Омской области выявили 428 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © VioletaStoimenova

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 196 285. Вылечились 183 572 человека, в том числе 205 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 151 104 омича, из них оба компонента вакцины получили 873 474.

В целом в России зарегистрировали 58 675 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить