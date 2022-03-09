В Омской области выявили 428 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области выявили 428 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 17 жителей.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 196 285. Вылечились 183 572 человека, в том числе 205 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 151 104 омича, из них оба компонента вакцины получили 873 474.

В целом в России зарегистрировали 58 675 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.