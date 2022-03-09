В Ленобласти прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Ленинградской области за выходные свернули 540 ковидных коек. В стационарах продолжают лечение 883 пациента.
В Ленобласти прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • globallookpress.com
  • © Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по здравоохранению.

В настоящее время в стационарах развёрнуто 1608 коек, из которых свободны 725.

«8 марта в стационары Ленобласти поступили 28 человек с ковидом, а за предыдущие сутки — 37. На ИВЛ на койках COVID-19 находятся 20 пациентов», — уточнили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 1 886 898 жителей, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Завершили иммунизацию 1 646 255 человек.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.

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