В Ростовской области зафиксировали 1682 случая коронавируса за сутки

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В Ростовской области зафиксировали 1682 случая коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области зафиксировали 1682 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 341,8 тыс.

Коэффициент распространения болезни снизился до 0,7. На лечении в ковидных госпиталях находятся более 2,4 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 56 675 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.

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