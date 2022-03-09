В Тюменской области подтвердили 737 случаев коронавируса за сутки

В Тюменской области подтвердили 737 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1933 тюменца. Коечный фонд свободен на 29%.

«Сделано вакцинаций против коронавируса 1 138 971», — добавили в штабе.

Также стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о мерах противодействия COVID-19 в регионе, передаёт sova.info. В соответствии с документом, возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Масочный режим в области сохраняется.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.