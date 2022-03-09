В Кемеровской области выявили 581 случай коронавируса за сутки

В Кемеровской области выявили 581 случай коронавируса за последние сутки. Выздоровели 810 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

За весь период в регионе заболели 150 559 человек, вылечились 136 982.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 11 408 пациентов.

Также стало известно, что в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 553 подростка, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В целом с начала прививочной кампании вакцинировались 676 820 жителей области.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.