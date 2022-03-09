В Иркутской области зафиксировали 1914 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зафиксировали 1914 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зафиксировали 1914 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 263 961 житель. На лечении в больницах находятся 2587 пациентов. Выздоровели 233 625 человек.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 136 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 78 714.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.

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