В Иркутской области зафиксировали 1914 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 1914 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 263 961 житель. На лечении в больницах находятся 2587 пациентов. Выздоровели 233 625 человек.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 136 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 78 714.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.