В Тамбовской области зарегистрировали 591 случай COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 591 случай COVID-19 за последние сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 591 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 104 674. На госпитализации находятся 647 пациентов. Выздоровели 92 190 жителей.

Также стало известно, что в Мурманской области требование о предъявлении QR-кодов отменят с 14 марта, передаёт ФАН. Об этом рассказал губернатор Андрей Чибис.

«С 14 марта отменяются QR-коды для посещения театров и спортивных объектов. Таким образом, с 14 марта QR-коды на территории области применяться не будут», — сообщил глава региона на оперативном совещании.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.

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