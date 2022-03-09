В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса

Из разных детских учреждений Донбасса в Россию приехали 1090 детей-сирот, заявила уполномоченный при российском президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«У нас приехали 1090 детей-сирот из разных детских учреждений... Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, уже выстроились в очередь брать детей», — цитирует её РИА Новости.

Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом поручил сократить бюрократические процедуры, которые препятствуют размещению в российских семьях эвакуированных из Донбасса детей-сирот.

По состоянию на 8 марта, российская сторона эвакуировала на территорию России более 173 тыс. человек из Донбасса, среди эвакуированных 44 187 детей.