Путин поручил сократить бюрократию для размещения в семьях России детей-сирот из Донбасса

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Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поручил сократить бюрократические процедуры, которые мешают размещению в российских семьях эвакуированных из Донбасса детей-сирот.
Путин поручил сократить бюрократию для размещения в семьях России детей-сирот из Донбасса
  • РИА Новости

«Это чрезвычайные обстоятельства, и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей», — цитирует его ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее заявила, что эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети-сироты получат материальную помощь вне зависимости от гражданства — для них откроют спецсчета.

По состоянию на 8 марта, российская сторона эвакуировала на территорию России более 173 тыс. человек из Донбасса, среди эвакуированных 44 187 детей.

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