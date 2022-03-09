Путин поручил сократить бюрократию для размещения в семьях России детей-сирот из Донбасса

Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поручил сократить бюрократические процедуры, которые мешают размещению в российских семьях эвакуированных из Донбасса детей-сирот.

«Это чрезвычайные обстоятельства, и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей», — цитирует его ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее заявила, что эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети-сироты получат материальную помощь вне зависимости от гражданства — для них откроют спецсчета.

По состоянию на 8 марта, российская сторона эвакуировала на территорию России более 173 тыс. человек из Донбасса, среди эвакуированных 44 187 детей.