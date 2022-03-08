В Минобороны сообщили об эвакуации из Донбасса в Россию более 173 тысяч человек
«Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 человек», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что среди эвакуированных 44 187 детей.
Также вывезено 19 969 единиц личного транспорта.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области готовы принять жителей Украины, которые прибудут в Ростов-на-Дону через один из гуманитарных коридоров.