В Минобороны сообщили об эвакуации из Донбасса в Россию более 173 тысяч человек

Российская сторона эвакуировала на территорию России более 173 тыс. человек из Донбасса, сообщил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.

«Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 человек», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что среди эвакуированных 44 187 детей. Также вывезено 19 969 единиц личного транспорта. Ранее стало известно, что власти Ростовской области готовы принять жителей Украины, которые прибудут в Ростов-на-Дону через один из гуманитарных коридоров.