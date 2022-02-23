Кузнецова: эвакуированные из ЛНР и ДНР дети-сироты получат матпомощь

Эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети-сироты получат материальную помощь вне зависимости от гражданства, для них откроют спецсчета, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Некоторые дети являются гражданами, некоторые не являются, на некоторых даже сопровождающих документов нет. Принято решение, что на каждого из них будут оформлены социальные лицевые счета и на них будут перечисляться средства», — цитирует Кузнецову ТАСС.

По последним сведениям, из Донбасса в общей сложности эвакуировали более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот.

Как заявили в Ростовской области, 2770 эвакуированных жителей ЛНР и ДНР, подавших заявки на перечисление 10 тыс. рублей на первоочередные нужды, получили соответствующие выплаты.