Instagram скроет информацию о подписках пользователей в России и на Украине

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и на Украине.

«Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах», — приводит ТАСС заявление компании-владельца Meta.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России.

Также 4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России.

Как уточняли в РКН, решение о блокировке YouTube не принималось.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group заявила о приостановке работы в России.