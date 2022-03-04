Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к соцсети Twitter в России

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Доступ к социальной сети Twitter в России ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к соцсети Twitter в России
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам.

Ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории России.

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