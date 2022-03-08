В Новосибирской области зафиксировали 2147 случаев коронавируса за сутки

В Новосибирской области зафиксировали 2147 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 8463 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

«Таким образом, за всё время пандемии было зарегистрировано 238 453 случая коронавируса, а выздоровело всего 175 143 пациента», — сказали в штабе.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 757 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на штаб. Вылечились 1772 жителя.

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки заболели 666 человек, в Ямало-Ненецком АО — 493.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.