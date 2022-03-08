В Новосибирской области зафиксировали 2147 случаев коронавируса за сутки

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В Новосибирской области зафиксировали 2147 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 8463 жителя.
В Новосибирской области зафиксировали 2147 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

«Таким образом, за всё время пандемии было зарегистрировано 238 453 случая коронавируса, а выздоровело всего 175 143 пациента», — сказали в штабе.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 757 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на штаб. Вылечились 1772 жителя.

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки заболели 666 человек, в Ямало-Ненецком АО — 493.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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