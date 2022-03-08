В Кемеровской области подтвердили 604 случая коронавируса за сутки

В Кемеровской области подтвердили 604 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 794 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 149 978. Выписаны 136 172 человека.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 11 643 жителя.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 4681 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на штаб. Госпитализированы 193 человека.

С начала пандемии в регионе заболели 388,7 тыс. свердловчан. Вылечились 237,5 тыс. жителей, в том числе 3563 за последние сутки.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.