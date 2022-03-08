В Волгоградской области зарегистрировали 1065 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 1065 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 86 пациентов.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального штаба.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2286 жителей Волгоградской области. Всего переболели и вылечились 170,4 тыс. человек.

Также стало известно, что в Севастополе сняли ряд ограничительных мер, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности.

В частности, сняты требования по ограничению заполняемости театров и кинотеатров, отменено требование о переводе 50% сотрудников на удалённую работу.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.