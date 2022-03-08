В Волгоградской области зарегистрировали 1065 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального штаба.
Выздоровели за минувшие 24 часа 2286 жителей Волгоградской области. Всего переболели и вылечились 170,4 тыс. человек.
Также стало известно, что в Севастополе сняли ряд ограничительных мер, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности.
В частности, сняты требования по ограничению заполняемости театров и кинотеатров, отменено требование о переводе 50% сотрудников на удалённую работу.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.