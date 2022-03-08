В Краснодарском крае выявили 602 случая коронавируса за сутки

В Краснодарском крае выявили 602 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На лечении в стационарах находятся 4139 пациентов, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 — 17 966, в том числе с точным диагнозом — 13 219.

Режим повышенной готовности действует в регионе с 13 марта 2020 года.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 493 случая COVID-19, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный оперштаб. В больницах остаются 374 пациента.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.