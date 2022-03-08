В Нижегородской области зафиксировали 2569 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области зафиксировали 2569 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Нижегородской области зафиксировали 2569 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 384 098 жителей. Вылечились 329 458 человек, в том числе 3968 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 491 случай коронавируса за сутки. Госпитализированы 29 пациентов, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Выздоровел 421 житель.

В поликлиниках наблюдаются 10 934 жителя, в ковидных центрах находятся 730 пациентов в состоянии средней тяжести, 175 — в тяжёлом.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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