В Ростовской области подтвердили 1990 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 1990 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 2456 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 340 156 жителей, выздоровели 308 тыс.

В целом в России за последние 24 часа выявили 66 576 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.