В Ростовской области подтвердили 1990 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 1990 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Ростовской области подтвердили 1990 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 2456 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 340 156 жителей, выздоровели 308 тыс.

В целом в России за последние 24 часа выявили 66 576 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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