В Татарстане зарегистрировали 804 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 804 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 127 268. Вылечились 100 615 жителей, в том числе 755 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 1056 случаев коронавируса, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб. Госпитализированы 32 пациента.

С начала пандемии в регионе заболели 197 511 человек. Вылечились 165 553 жителя, включая 1521 за последние 24 часа.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.