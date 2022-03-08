В Татарстане зарегистрировали 804 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в республике достигло 127 268. Вылечились 100 615 жителей, в том числе 755 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 1056 случаев коронавируса, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб. Госпитализированы 32 пациента.
С начала пандемии в регионе заболели 197 511 человек. Вылечились 165 553 жителя, включая 1521 за последние 24 часа.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.