Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поздравления россиянок с Международным женским днём пожелал им удачи, крепкого здоровья и благополучия.

«Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём... В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества... Пусть в вашей жизни будет как можно больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте кабмина.

Ранее президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.

Результаты исследования, проведённого сервисами «Добро Mail.ru» и «Леди Mail.ru» накануне праздника, свидетельствуют о том, что большинство россиянок рады получить цветы, конфеты и духи.