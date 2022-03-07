Россиянки назвали приятные подарки на 8 Марта
Об этом пишет «Газета.Ru».
62% опрошенных женщин считают, что цветы, конфеты и духи — это приятные подарки. С ними согласны 49% мужчин.
Кроме этого, выяснилось, что 57% опрошенных воспринимает 8 Марта как Международный женский день, 30% — как день весны, 7% — как день, посвящённый борьбе за права женщин, 5% — день в поддержку женщин.
Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.