Россиянки назвали приятные подарки на 8 Марта

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Результаты исследования, проведённого Добро Mail.ru и Леди Mail.ru накануне Международного женского дня, свидетельствуют о том, что большинство россиянок рады получить цветы, конфеты и духи на 8 Марта.

Об этом пишет «Газета.Ru».

62% опрошенных женщин считают, что цветы, конфеты и духи — это приятные подарки. С ними согласны 49% мужчин.

Кроме этого, выяснилось, что 57% опрошенных воспринимает 8 Марта как Международный женский день, 30% — как день весны, 7% — как день, посвящённый борьбе за права женщин, 5% — день в поддержку женщин.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.

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