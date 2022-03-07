В Иркутской области COVID-19 подтвердился у 1905 человек за сутки

Короткая ссылка
Ещё 1905 случаев инфицирования коронавирусом выявили в Иркутской области в течение минувших суток.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

«За сутки выздоровели 2384 жителя Иркутской области. Всего справились с болезнью 230 094 человека», — сказано в сообщении штаба.

Число летальных случаев за сутки достигло 15.

Наряду с этим стало известно, что ростовская областная клиническая больница (РОКБ), расположенная в Ростове-на-Дону, сократила коечный фонд для пациентов с коронавирусом в связи с улучшением эпидситуации в регионе. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные облправительства.

Всего в госпитале было организовано 460 мест для таких пациентов. Теперь их количество сократилось на 220. Из оставшихся мест на данный момент заняты 172.

Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить