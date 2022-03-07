В Иркутской области COVID-19 подтвердился у 1905 человек за сутки

Ещё 1905 случаев инфицирования коронавирусом выявили в Иркутской области в течение минувших суток.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

«За сутки выздоровели 2384 жителя Иркутской области. Всего справились с болезнью 230 094 человека», — сказано в сообщении штаба.

Число летальных случаев за сутки достигло 15.

Наряду с этим стало известно, что ростовская областная клиническая больница (РОКБ), расположенная в Ростове-на-Дону, сократила коечный фонд для пациентов с коронавирусом в связи с улучшением эпидситуации в регионе. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные облправительства.

Всего в госпитале было организовано 460 мест для таких пациентов. Теперь их количество сократилось на 220. Из оставшихся мест на данный момент заняты 172.

Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.