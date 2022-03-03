В Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по COVID-19

В Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин.

«Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области продолжает стабилизироваться. Это позволяет совершить дальнейшие шаги по смягчению ограничений. В частности, в регионе отменяется требование о переводе на дистанционный режим 30% работников», — заявил глава региона.

По его словам, сохраняется требование о дистанционном режиме работы для жителей старше 60 лет, беременных женщин, граждан с хроническими заболеваниями.

Также стало известно, что в Краснодарском крае с 4 марта отменят обязательные QR-коды. Как передаёт портал «Юга.ру», об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потёмкина поддержала такое решение.

В пресс-службе краевой администрации уточнили, что соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что врач-консультант Александр Пестерев напомнил об актуальности вакцинации от COVID-19.