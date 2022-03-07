В Удмуртии за сутки госпитализировали 59 человек с COVID-19

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По последним данным, в Удмуртии госпитализировали 59 человек с коронавирусом в течение минувших суток.
В Удмуртии за сутки госпитализировали 59 человек с COVID-19
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выявили за сутки 634 новых случая заболевания, в числе заболевших 96 детей до 14 лет, 153 человека старше 65 лет. Выздоровел 1221 человек, шесть пациентов скончались.

Наряду с этим, в Кемеровской области наблюдается уменьшение суточного числа заболевших. За прошедшие 24 часа в регионе выявлено 607 случаев инфицирования, сообщает kp.ru.

1321 пациент выздоровел за сутки, шестеро скончались.

Ранее в Нижегородской области отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу.

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