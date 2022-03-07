Отоларинголог Зайцев рассказал, как стресс может влиять на вкусовые ощущения

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Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев рассказал, что чувство тревоги, вызванное внешними обстоятельствами, способно отражаться не только на психологическом состоянии человека, но и на его вкусовых рецепторах.

Об этом специалист рассказал в эфире радио Sputnik.

«Сначала коронавирусная инфекция, теперь отношения с Украиной создают напряжение. Эмоционально лабильные люди могут болезненно на это реагировать. Психосоматика абсолютно точно бьёт по сосочковому слою языка. У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык. Жжение — это прямой фактор того, что слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит вкусовая инверсия — изменение вкусовых ощущений. Вкусовая чувствительность может снизиться, то есть человек не будет так остро воспринимать вкусы, либо человек будет ощущать вкусы по-другому. Например, вкус огурца будет ощущаться с добавками яблока», — сказал Зайцев.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

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