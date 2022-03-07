Кардиолог Османов перечислил неочевидные причины тахикардии

Короткая ссылка
Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал о том, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.

Учащённое сердцебиение — тахикардия (более 100 сердечных сокращений в минуту. — RT), возникает при повышении температуры тела. Этим признаком сопровождается и гипертонический криз (когда резко повышается артериальное давление). Тахикардия часто является проявлением анемии (при снижении уровня гемоглобина в крови), рассказал специалист в разговоре с «Известиями».

«У некоторых людей тахикардия возникает при переедании, употреблении большого количества крепкого кофе, кофеинсодержащих или энергетических напитков, алкогольном опьянении, при курении. Учащённое сердцебиение может быть проявлением побочных эффектов лекарственных препаратов», — рассказал Османов, отметив, что при имеющихся заболеваниях сердечно-сосудистой системы тахикардия может приводить к прогрессированию сердечной недостаточности.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко  Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить