Кардиолог Османов перечислил неочевидные причины тахикардии

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал о том, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.

Учащённое сердцебиение — тахикардия (более 100 сердечных сокращений в минуту. — RT), возникает при повышении температуры тела. Этим признаком сопровождается и гипертонический криз (когда резко повышается артериальное давление). Тахикардия часто является проявлением анемии (при снижении уровня гемоглобина в крови), рассказал специалист в разговоре с «Известиями».

«У некоторых людей тахикардия возникает при переедании, употреблении большого количества крепкого кофе, кофеинсодержащих или энергетических напитков, алкогольном опьянении, при курении. Учащённое сердцебиение может быть проявлением побочных эффектов лекарственных препаратов», — рассказал Османов, отметив, что при имеющихся заболеваниях сердечно-сосудистой системы тахикардия может приводить к прогрессированию сердечной недостаточности.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.