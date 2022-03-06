Власти Москвы прокомментировали ситуацию с ценами на овощи

Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал ситуацию с ценами на овощи в городе.

Об этом сообщает «Российская газета».

«В настоящее время действительно отмечается сезонный рост цен на овощи: от 2% на картошку до 17% на капусту с начала года. Это связано с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную», — заявил Немерюк.

По его словам, урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта, собранный в 2021 году, уже закончился, и в начале марта в магазины поступает сельскохозяйственная продукция, выращенная в тепличных условиях, также растёт доля импорта, что оказывает влияние на уровень цен.

Как отметил Немерюк, московские власти принимают меры с целью создания комфортных условий для доступа отечественных производителей на столичный рынок.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта вводят ограничение наценки на уровне 5% на четыре категории товаров.