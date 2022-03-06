В Красноярском крае выявили 1319 случаев коронавируса за сутки
- АГН «Москва»
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По данным краевого Минздрава, за минувшие 24 часа госпитализированы 190 пациентов.
Общее число заболевших в регионе достигло 348 636.
В целом в России зафиксировали 79 863 случая COVID-19 за сутки, передаёт Nation News.
Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».