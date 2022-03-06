В Красноярском крае выявили 1319 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 1319 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным краевого Минздрава, за минувшие 24 часа госпитализированы 190 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 348 636.

В целом в России зафиксировали 79 863 случая COVID-19 за сутки, передаёт Nation News.

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