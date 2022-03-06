В Саратовской области зафиксировали 2574 случая COVID-19 за сутки

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В Саратовской области зафиксировали 2574 случая COVID-19 за последние сутки.
В Саратовской области зафиксировали 2574 случая COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 217 507 жителей. Вылечились 175 068 человек, в том числе 3313 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 1911 пациентов, дома лечатся более 35 002.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3155 случаев коронавируса за сутки, передаёт ФАН со ссылкой на штаб. Госпитализированы 204 пациента.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».

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