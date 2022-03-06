В Татарстане зарегистрировали 1127 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 1127 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 125 539 жителей. Вылечились 98 889 человек, включая 2787 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 734 случая коронавируса за сутки, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Выздоровели 735 жителей, госпитализированы 83 пациента.

Общее число заболевших в республике достигло 165 483, вылечившихся — 154 600.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».