В Татарстане зарегистрировали 1127 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 1127 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 1127 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 125 539 жителей. Вылечились 98 889 человек, включая 2787 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 734 случая коронавируса за сутки, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Выздоровели 735 жителей, госпитализированы 83 пациента.

Общее число заболевших в республике достигло 165 483, вылечившихся — 154 600.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».

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