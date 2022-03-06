В Удмуртии выявили 903 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 903 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 91 житель.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдается 11 761 человек, заболевание протекает в лёгкой форме. В состоянии средней тяжести в ковидных центрах находятся 776 жителей, в тяжёлом — 207.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2 тыс. человек.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 497 случаев коронавируса за сутки, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе заболели 78 034 жителя, вылечились 73 322.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».