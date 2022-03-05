Кардиолог Курбанмагомедов дал советы по профилактике гипертонической болезни

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Врач-кардиолог Видновской РКБ Мурад Курбанмагомедов дал советы по профилактике гипертонической болезни.
Кардиолог Курбанмагомедов дал советы по профилактике гипертонической болезни
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«Какие факторы являются провоцирующими для появления опасного симптома? Это курение и алкоголь, лишний вес и гиподинамия, высокий уровень стресса, повышенный уровень холестерина и неправильное питание, повышение уровня глюкозы крови», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, для профилактики нужно ввести в режим дня адекватные физические нагрузки: например, можно проходить в день не менее 10 тыс. шагов.

Как отметил Курбанмагомедов, важно придерживаться сбалансированного питания: употреблять меньше соли, животных жиров, быстрых углеводов.

«Постарайтесь избегать стрессов, найдите способ разрядки после сложного трудового дня», — добавил врач.

Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.

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