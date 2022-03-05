В Волгоградской области выявили 1074 случая коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 1074 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 2017 жителей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 190 561. Выписаны 163 529 человек.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили ряд ограничительных мер, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Для посещения учреждений спорта, культуры, социального обслуживания, бассейнов, бань, фитнес-клубов, кафе и ресторанов не требуется наличие QR-кода или сертификата переболевшего или вакцинированного либо справка о медотводе и действительный отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Режим повышенной готовности в ЯНАО продлили до 1 июня.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.