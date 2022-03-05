В Волгоградской области выявили 1074 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Волгоградской области выявили 1074 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 2017 жителей.
В Волгоградской области выявили 1074 случая коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © sonreir es gratis

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 190 561. Выписаны 163 529 человек.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили ряд ограничительных мер, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Для посещения учреждений спорта, культуры, социального обслуживания, бассейнов, бань, фитнес-клубов, кафе и ресторанов не требуется наличие QR-кода или сертификата переболевшего или вакцинированного либо справка о медотводе и действительный отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Режим повышенной готовности в ЯНАО продлили до 1 июня.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить