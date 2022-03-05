В Курганской области рассказали о работе пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Во всех городах и районах Курганской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Те, кто хочет помочь, могут принести товары первой необходимости», — отмечается в сообщении.

В частности, принимаются продукты с большим сроком годности, товары для детей, бытовая техника.

Пункты сбора работают и в Московской области, в том числе в Одинцове. Его руководитель Екатерина Скорикова в беседе с телеканалом «360» отметила, что люди приносят книги, школьные принадлежности, памперсы, продукты.

«Люди, которые приносят помощь, остаются нам помогать, и за это мы им очень благодарны. Очень насыщенные дни, мы нон-стопом работаем. Каждый день, без выходных. Абсолютно нет никакого отдыха», — сказала она.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.