В Курганской области рассказали о работе пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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Во всех городах и районах Курганской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
В Курганской области рассказали о работе пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Андрей Архипов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Те, кто хочет помочь, могут принести товары первой необходимости», — отмечается в сообщении.

В частности, принимаются продукты с большим сроком годности, товары для детей, бытовая техника.

Пункты сбора работают и в Московской области, в том числе в Одинцове. Его руководитель Екатерина Скорикова в беседе с телеканалом «360» отметила, что люди приносят книги, школьные принадлежности, памперсы, продукты.

«Люди, которые приносят помощь, остаются нам помогать, и за это мы им очень благодарны. Очень насыщенные дни, мы нон-стопом работаем. Каждый день, без выходных. Абсолютно нет никакого отдыха», — сказала она.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

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