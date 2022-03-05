В Курганской области рассказали о работе пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
«Те, кто хочет помочь, могут принести товары первой необходимости», — отмечается в сообщении.
В частности, принимаются продукты с большим сроком годности, товары для детей, бытовая техника.
Пункты сбора работают и в Московской области, в том числе в Одинцове. Его руководитель Екатерина Скорикова в беседе с телеканалом «360» отметила, что люди приносят книги, школьные принадлежности, памперсы, продукты.
«Люди, которые приносят помощь, остаются нам помогать, и за это мы им очень благодарны. Очень насыщенные дни, мы нон-стопом работаем. Каждый день, без выходных. Абсолютно нет никакого отдыха», — сказала она.
Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.