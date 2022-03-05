В Нижегородской области зарегистрировали 3009 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 3009 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 236 жителей.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 317 848. Вылечились 317 848 человек, в том числе 3088 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Саратовской области выявили 2585 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 2892 пациента, передаёт kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 214 933 человека, вылечились 171 755.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.