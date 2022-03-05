В Тюменской области зафиксировали 1376 случаев COVID-19 за сутки

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В Тюменской области зафиксировали 1376 случаев COVID-19 за последние сутки. Вылечились 3573 жителя.
В Тюменской области зафиксировали 1376 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 220 человек.

Также в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения рассказали о графике медицинских учреждений в период мартовских праздников, передаёт megatyumen.ru.

В частности, с 6 по 8 марта работа кабинетов неотложной помощи по приёму пациентов с признаками ОРВИ будет проходить с 08:00 до 22:00.

Экстренная и неотложная помощь, в том числе по стоматологическому профилю, оказывается круглосуточно.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

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