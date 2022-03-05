В Ростовской области подтвердили 2153 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших в регионе достигло 333 793. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,72.
Выздоровели за минувшие 24 часа 4312 жителей области.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 2963 случая COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. В ковидных отделениях больниц в тяжёлом состоянии находятся 278 человек.
Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.