В Ростовской области подтвердили 2153 случая COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 2153 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 333 793. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,72.

Выздоровели за минувшие 24 часа 4312 жителей области.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 2963 случая COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. В ковидных отделениях больниц в тяжёлом состоянии находятся 278 человек.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.