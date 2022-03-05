В Удмуртии зарегистрировали 919 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В поликлиниках наблюдается 13 701 человек, заболевание протекает в лёгкой форме. В ковидных центрах 866 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, ещё 205 — в тяжёлом.
Выздоровел за минувшие 24 часа 2501 житель.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе отменили ряд ограничительных мер, передаёт URA.RU. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
В частности, отменена необходимость предоставлять QR-код для посещения общепита, торговых центров, спортивных и культурных учреждений.
Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.