В Татарстане выявили 1403 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в республике достигло 124 412. Вылечились 96 102 жителя, в том числе 2158 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в ближайшие дни в Свердловскую область поступит вторая партия вакцины от коронавируса для подростков, передаёт URA.RU. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков на онлайн-брифинге.
«Думаю, в ближайшие дни мы получим новую партию «Спутника М». Вакцина детская проходит очень тщательную проверку. Каждая новая партия проходит технологический контроль, он может быть чуть длиннее и чуть короче. С этим и связаны сроки поставки», — отметил Креков.
Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.