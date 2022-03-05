В Татарстане выявили 1403 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 1403 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 124 412. Вылечились 96 102 жителя, в том числе 2158 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в ближайшие дни в Свердловскую область поступит вторая партия вакцины от коронавируса для подростков, передаёт URA.RU. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков на онлайн-брифинге.

«Думаю, в ближайшие дни мы получим новую партию «Спутника М». Вакцина детская проходит очень тщательную проверку. Каждая новая партия проходит технологический контроль, он может быть чуть длиннее и чуть короче. С этим и связаны сроки поставки», — отметил Креков.

Ранее главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.