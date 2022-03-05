Терапевт Хухрев назвал способ облегчить насморк при «омикроне»

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как облегчить насморк при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон».

«Лечить насморк не надо никак, кроме как промывать нос, потому что он всё равно пройдёт с лечением и без лечения одинаково», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, насморк проявляется, так как при «омикроне» поражаются все слизистые верхних дыхательных путей, в том числе нос.

Как отметил Хухрев, облегчить состояние помогут сосудосуживающие капли, но пользоваться ими можно не больше недели и не чаще двух-трёх раз в день.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.