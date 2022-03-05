Диетолог Королёва перечислила продукты, от которых стоит отказаться перед сном
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что прежде всего в список таких продуктов входит сладкое, солёное и жирное.
Как пояснила Королёва, поздний приём пищи может нарушить работу соматотропного гормона, или гормона роста, и мелатонина.
«Неслаженная работа этих гормонов может привести к нарушению сна в целом и нарушить процессы, которые происходят в организме в режиме ночного времени», — сказала диетолог.
По её словам, если перед сном всё же захотелось что-то съесть, то можно выпить чай с мятой или мелиссой.
«Этого бывает вполне достаточно для того, чтобы понять, что хотелось пить, а не есть, потому как чувство жажды зачастую маскируется под чувство голода», — добавила Королёва.
Ранее Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.