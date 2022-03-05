Диетолог Щетинина рассказала о норме употребления гречки

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала о норме употребления гречки и других злаковых культур.

«Все злаковые культуры, в том числе гречка, — это, как правило, сложные углеводы, и они повышают уровень сахара в крови. Поэтому люди, у которых есть нарушение углеводного обмена, должны задумываться о величине порций», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов таких продуктов.

Со своей стороны, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова отметила, что полностью исключать сложные углеводы из рациона не стоит, так как они являются источником энергии.

«У нас любые продукты, содержащие даже сложные углеводы, гречка в том числе, влияют на повышение уровня сахара в крови. Однако это не страшно для здоровых людей и даже для страдающих сахарным диабетом», — сказала она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.