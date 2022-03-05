Диетолог Щетинина рассказала о норме употребления гречки

Короткая ссылка
Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала о норме употребления гречки и других злаковых культур.
Диетолог Щетинина рассказала о норме употребления гречки
  • Gettyimages.ru
  • © Martysjahlushyk

«Все злаковые культуры, в том числе гречка, — это, как правило, сложные углеводы, и они повышают уровень сахара в крови. Поэтому люди, у которых есть нарушение углеводного обмена, должны задумываться о величине порций», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов таких продуктов.

Со своей стороны, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова отметила, что полностью исключать сложные углеводы из рациона не стоит, так как они являются источником энергии.

«У нас любые продукты, содержащие даже сложные углеводы, гречка в том числе, влияют на повышение уровня сахара в крови. Однако это не страшно для здоровых людей и даже для страдающих сахарным диабетом», — сказала она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить