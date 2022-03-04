Сомнолог Кузнецов перечислил негативные последствия недосыпа

Эндокринолог-сомнолог Денис Кузнецов рассказал, к каким заболеваниям может привести недостаток сна.

Индивидуальная потребность человека в сне в основном варьируется от семи с половиной до восьми с половиной, иногда девяти часов, и его недостаток влияет на качество жизни и здоровья, рассказал специалист в беседе с «МИР 24».

Искусственное ограничение сна имеет пагубное влияние на женское здоровье, сказывается на функционировании метаболизма человека, может приводить к избыточному весу и ожирению. Женщина становится значительно более восприимчива к любым стрессовым факторам, отметил специалист.

«Стресс метаболический, психологический, другие формы стресса являются доказанным, хорошо изученным фактором, который нарушает нормальное функционирование женского здоровья», — подчеркнул Денис Кузнецов.

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