Сомнолог Кузнецов перечислил негативные последствия недосыпа

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Эндокринолог-сомнолог Денис Кузнецов рассказал, к каким заболеваниям может привести недостаток сна.
Сомнолог Кузнецов перечислил негативные последствия недосыпа
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Индивидуальная потребность человека в сне в основном варьируется от семи с половиной до восьми с половиной, иногда девяти часов, и его недостаток влияет на качество жизни и здоровья, рассказал специалист в беседе с «МИР 24».

Искусственное ограничение сна имеет пагубное влияние на женское здоровье, сказывается на функционировании метаболизма человека, может приводить к избыточному весу и ожирению. Женщина становится значительно более восприимчива к любым стрессовым факторам, отметил специалист.

«Стресс метаболический, психологический, другие формы стресса являются доказанным, хорошо изученным фактором, который нарушает нормальное функционирование женского здоровья», — подчеркнул Денис Кузнецов.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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