В Омской области зарегистрировали 654 случая коронавируса за сутки

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В Омской области зарегистрировали 654 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 37 человек.
В Омской области зарегистрировали 654 случая коронавируса за сутки
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  • © Francesco Sgura / EyeEm

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 193 627 жителей. Вылечились 179 440 омичей (+1205 за минувшие 24 часа).

Вакцинацию прошли 1 148 692 человека, оба компонента вакцины получили 871 708.

Также стало известно, что в Иркутской области увеличивают число коек для оказания плановой медпомощи, передаёт kp.ru. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

За неделю количество мест для пациентов с COVID-19 в регионе сократили до 4747. Ещё через неделю их число уменьшат на 100.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.

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