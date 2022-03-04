В Ростовской области зафиксировали 2499 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 2499 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 331,6 тыс. жителей, вылечились 296,4 тыс.

Показатель заболеваемости — 7,8% на 100 тыс. человек, коэффициент распространения болезни снизился до 0,72.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 1586 случаев коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Госпитализированы 122 жителя. Вылечились 1564 человека.

Всего в регионе заболели 175 493 жителя, выздоровели 158 534.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.